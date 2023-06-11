Дана Уайт отреагировал на уход Аманды Нуньес из MMA

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт прокомментировал уход бразильянки Аманды Нуньес из профессионального спорта.

«Она побила многие рекорды. Она приняла своё решение. Я не скажу, что это меня убило. Я не рад, что она ушла. Но она не должна делать что-то, чтобы порадовать меня. Она – великий чемпион. И я рад за неё», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, главным событием которого стал титульный поединок между Амандой Нуньес и Ирене Альданой. На кону стоял чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Аманды Нуньес единогласным решением судей. После окончания поединка бразильянка объявила о завершении карьеры.