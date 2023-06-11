Президент UFC заявил, что обсудит с Оливейрой возможный реванш с Махачевым

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что поговорит с экс-чемпионом организации в лёгком весе Чарльзом Оливейрой о возможности реванша с Исламом Махачевым.

«Пока я ничего не могу сказать точно. Но мы обязательно это обсудим. Мы сядем и поговорим об этом. Но пока нужно всё обдумать. Он ещё не проходил обследование, возможно, будут какие-то рекомендации от врачей», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года на турнире UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.

На турнире UFC 289 в Ванкувере Оливейра выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде и закрыл поражение от Махачева.