Президент UFC заявил, что обсудит с Оливейрой возможный реванш с Махачевым

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что поговорит с экс-чемпионом организации в лёгком весе Чарльзом Оливейрой о возможности реванша с Исламом Махачевым.
«Пока я ничего не могу сказать точно. Но мы обязательно это обсудим. Мы сядем и поговорим об этом. Но пока нужно всё обдумать. Он ещё не проходил обследование, возможно, будут какие-то рекомендации от врачей», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года на турнире UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.
На турнире UFC 289 в Ванкувере Оливейра выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде и закрыл поражение от Махачева.
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