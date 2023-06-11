«А чего вы ожидали?» Дана Уайт высказался об инциденте с участием Макгрегора на матче НБА

Глава американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт прокомментировал инцидент с участием Конора Макгрегора, произошедший в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».
Макгрегор в перерыве матча вышел на площадку и в ходе постановочной драки нокаутировал маскота «Майами». Позже стало известно, что мужчина, находящийся в костюме, был госпитализирован и ему дали обезболивающее.
«Я как-то видел подобное видео с участием Деонтея Уайлдера. Что не так с этими маскотами, которые хотят испытать на своём лице удар профессионального бойца? Чего вы ожидали? Из чего сделана эта одежда маскота? Если бы я был маскотом, я бы не согласился, чтобы меня бил по голове профессиональный боец. Это не самая умная затея, на самом деле», — сказал Уайт на пресс-конференции.
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