Бивол поделился прогнозом на бой Бетербиев — Смит

Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound Дмитрий Бивол поделился мнением о предстоящем поединке между соотечественником, чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым и обязательным претендентом на пояс WBC Каллумом Смитом (Великобритания). Их бой состоится 19 августа в Канаде.

«Это будет интересный поединок. Каллум Смит – хороший боец. Он моложе, он высокий, у него хороший левый хук. Что касается Бетербиева, то он по-прежнему сильный и умелый. Я вижу, что победителем боя может быть Бетербиев», – сказал Бивол на канале Boxing News в YouTube.

Бетербиев выиграл 19 поединков в профессиональной карьере из 19, все — нокаутами. У Смита 29 побед в 30 боях.

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