Спенс: 99% боксёров из Зала славы умирают разорёнными

Чемпион WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Эррол Спенс считает, что отсутствие финансовой грамотности является проблемой для боксёров, из-за чего даже звёздные представители цеха остаются без средств к существованию после завершения карьеры.
«Когда я был моложе, рейтинг pound-for-pound был для меня важен, но сейчас вопрос заключается в определяющих боях и получении большого гонорара.
Вы знаете о бойцах Зала славы. 99% бойцов Зала славы либо умирают разорёнными, либо разорены уже к тому моменту, когда входят в Зал славы. Для меня важна финансовая грамотность и уверенность в том, что с моими деньгами всё в порядке. Когда всё будет сказано и сделано, я смогу благополучно уйти на покой и заботиться о своих детях», – приводит слова Спенса издание BoxingScene.
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