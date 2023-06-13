Махачев: Рафаэль Физиев не топового уровня, он никогда не будет в тройке лучших

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился мыслями об азербайджанском бойце смешанных единоборств Рафаэле Физиеве, высказав мнение, что он никогда не попадёт в топ-3. В настоящий момент Физиев занимает шестое место в рейтинге легковесов UFC.

«Физиев хорош, но он не топового уровня. Думаю, топ-5 – его максимум. Он никогда не будет в топ-3. Рафаэль – хороший ударник, но пока никто из соперников не проверял его борьбу. А боец с хорошей борьбой может его финишировать. Этот парень пришел из муай-тай, у него хороший бокс, он здорово бьёт ногами, но, если кто-то переведёт его вниз, у него возникнут большие проблемы», — сказал Махачев на канале Daniel Cormier в YouTube.

Физиев показал лицо после боя с Ридделлом: