Дана Уайт: Дариуш пережил самую душераздирающую трагедию в карьере

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт высказался о состоянии бойца Бенеила Дариуша после поражения от Чарльза Оливейры.

На турнире UFC 289 Чарльз Оливейра выиграл техническим нокаутом у Бенеила Дариуша в первом раунде.

«Бенеил очень долго ждал этой возможности. Сейчас он должен поехать домой, побыть с командой, побыть с семьёй. Ему следует понять, что делать дальше и куда двигаться. А потом мы обсудим его будущее. Парень только что пережил самую душераздирающую трагедию в карьере, ему сейчас нужно многое осмыслить, эмоционально пережить», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Это пятое поражение Дариуша в профессиональной карьере в ММА при 22 победах и одной ничьей.