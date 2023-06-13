Дана Уайт: Дариуш пережил самую душераздирающую трагедию в карьере
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт высказался о состоянии бойца Бенеила Дариуша после поражения от Чарльза Оливейры.
На турнире UFC 289 Чарльз Оливейра выиграл техническим нокаутом у Бенеила Дариуша в первом раунде.
«Бенеил очень долго ждал этой возможности. Сейчас он должен поехать домой, побыть с командой, побыть с семьёй. Ему следует понять, что делать дальше и куда двигаться. А потом мы обсудим его будущее. Парень только что пережил самую душераздирающую трагедию в карьере, ему сейчас нужно многое осмыслить, эмоционально пережить», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Это пятое поражение Дариуша в профессиональной карьере в ММА при 22 победах и одной ничьей.
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