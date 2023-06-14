«Спасибо, Дана!» Алджамейн Стерлинг показал зелёный «Ламборгини»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими свежими фотографиями. Стерлинг показал зелёный автомобиль Lamborghini.
«Спасибо за Ламбо, Дана! Зелёный цвет мне идёт», — написал Стерлинг.
Фото: Из личного архва Алджамейна Стерлинга
Фото: Из личного архва Алджамейна Стерлинга
Напомним, в последнем бою Стерлинг встречался с соотечественником Генри Сехудо в ночь на 7 мая мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Поединок продлился все пять раундов и закончился победой Алджамейна раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе.
В общей сложности Стерлинг провёл 26 боёв в ММА, одержав 23 победы и потерпев три поражения.
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