«Спасибо, Дана!» Алджамейн Стерлинг показал зелёный «Ламборгини»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими свежими фотографиями. Стерлинг показал зелёный автомобиль Lamborghini.

«Спасибо за Ламбо, Дана! Зелёный цвет мне идёт», — написал Стерлинг.

Фото: Из личного архва Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архва Алджамейна Стерлинга

Напомним, в последнем бою Стерлинг встречался с соотечественником Генри Сехудо в ночь на 7 мая мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Поединок продлился все пять раундов и закончился победой Алджамейна раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

В общей сложности Стерлинг провёл 26 боёв в ММА, одержав 23 победы и потерпев три поражения.

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