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Внук гангстера дисквалифицирован на 6 месяцев после массовой драки с участием Мейвезера

Внук гангстера дисквалифицирован на 6 месяцев после массовой драки с участием Мейвезера
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Джон Готти, не так давно принявший участие в выставочном поединке с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим, отстранён Атлетической комиссией штата Флорида от боёв на шесть месяцев. Об этом информирует MMA Fighting.

Напомним, после того как Готти был дисквалифицирован в шестом раунде за постоянные нарушения правил, он набросился на Флойда с кулаками. В результате началась массовая драка. Отмечается, что Мейвезер никаким санкциям подвергнут не был.

После боя Готти заявил, что Мейвезер теперь его враг на всю жизнь. Напомним, Джон является внуком известного нью-йоркского гангстера Джона Готти.

Выставочный поединок Флойда Мейвезера-младшего закончился дракой:

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