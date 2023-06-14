Внук гангстера дисквалифицирован на 6 месяцев после массовой драки с участием Мейвезера

Джон Готти, не так давно принявший участие в выставочном поединке с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим, отстранён Атлетической комиссией штата Флорида от боёв на шесть месяцев. Об этом информирует MMA Fighting.

Напомним, после того как Готти был дисквалифицирован в шестом раунде за постоянные нарушения правил, он набросился на Флойда с кулаками. В результате началась массовая драка. Отмечается, что Мейвезер никаким санкциям подвергнут не был.

После боя Готти заявил, что Мейвезер теперь его враг на всю жизнь. Напомним, Джон является внуком известного нью-йоркского гангстера Джона Готти.

Выставочный поединок Флойда Мейвезера-младшего закончился дракой: