В UFC объявили о следующем поединке Виктории Дудаковой
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Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке россиянки Виктории Дудаковой, который состоится 16 июля на турнире UFC on ESPN 49.
Соперницей 24-летней представительницы России станет 30-летняя бразильянка Истела Нунес (6-4).
Напомним, Дудакова попала в UFC после победы в отборочном поединке на турнире Dana White’s Contender Series, одолев единогласным судейским решением бразильянку Марию Сильву. Всего на счету россиянки в смешанных единоборствах шесть побед и ни одного поражения.
Также в 2023 году в престижнейшем промоушене мира дебютировала россиянка Ирина Алексеева (5-1), одержавшая досрочную победу на турнире UFC on ESPN 45.
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