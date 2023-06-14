В UFC объявили о следующем поединке Виктории Дудаковой

Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке россиянки Виктории Дудаковой, который состоится 16 июля на турнире UFC on ESPN 49.

Соперницей 24-летней представительницы России станет 30-летняя бразильянка Истела Нунес (6-4).

Напомним, Дудакова попала в UFC после победы в отборочном поединке на турнире Dana White’s Contender Series, одолев единогласным судейским решением бразильянку Марию Сильву. Всего на счету россиянки в смешанных единоборствах шесть побед и ни одного поражения.

Также в 2023 году в престижнейшем промоушене мира дебютировала россиянка Ирина Алексеева (5-1), одержавшая досрочную победу на турнире UFC on ESPN 45.