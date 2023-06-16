Холлоуэй и Корейский Зомби возглавят турнир UFC в Сингапуре

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт официально объявил о том, что экс-чемпион организации в полулёгкой весовой категории Макс Холлоуэй и Чон Чхан Сон, более известный как Корейский Зомби, возглавят турнир UFC Fight Night 226 в Сингапуре, который пройдёт 26 августа.
Макс Холлоуэй сейчас занимает вторую строчку в рейтинге полулегковесов, в последнем поединке он выиграл единогласным решением судей у Арнольда Аллена, нанеся британцу первое поражение в профессиональной карьере. Всего у Холлоуэя 24 победы и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
Корейский Зомби не выходил в октагон с апреля прошлого года, когда он проиграл в титульном бою действующему чемпиону в полулёгком весе Алексу Волкановски техническим нокаутом. Всего у Чон Чхан Сона 17 побед при семи поражениях в ММА.
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