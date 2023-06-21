«Меня успокаивали только фильмы про кунг-фу». Масвидаль рассказал, как увлёкся боями

Двукратный претендент на титул UFC американский ветеран Хорхе Масвидаль, в апреле завершивший карьеру, объяснил, почему связал свою жизнь с боями.

«Как у всех… Это как бы зазывало меня, и я откликнулся. С малых лет я был невероятно непоседливым, как и мой сын, который недавно случайно упал в бассейн, просто бегая. Ничего не могло удержать моё внимание, кроме фильмов про кунг-фу. Так мне сказал отец. Каждую субботу у нас были марафоны фильмов про кунг-фу. Отец давал мне печенье и усаживал. И это было единственное, что меня успокаивало.

В 6-7 лет я начал получать удовольствие от единоборств, карате, бокса… Это очаровывало меня. Первое, что я смотрел, был бокс, но затем появились UFC, и это взорвало мою голову. Я думал только о девчонках, клубах и о том, как просмотреть бои», – сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Тайрика Хилла.