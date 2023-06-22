«Я разговаривал с обоими». Дана Уайт сделал заявление о бое Илон Маск — Марк Цукерберг

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке между известными американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском. Ранее Цукерберг принял вызов со стороны Маска.

«Я разговаривал и с Илоном, и с Марком. Оба настроены абсолютно серьёзно. Они сказали: «Да, мы сделаем это». Так что каждый из них желает поучаствовать. Марк Цукерберг первым позвонил мне и спросил: «Он серьёзно?» Я сказал: «Я не знаю, позволь мне спросить его». В общем, я спросил, и он сказал: «Да, я совершенно серьёзно».

Это был бы самый большой бой в истории. Ранее такого ещё не было. Этот поединок побил бы все рекорды по плате за просмотр. Эти парни собрали бы сотни миллионов долларов на благотворительность. Вовсе не обязательно быть фанатом боёв, чтобы заинтересоваться этим противостоянием. Каждый хотел бы его увидеть», — приводит слова Уайта TMZ.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: