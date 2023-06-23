Физиев: Оливейра в бою с Дариушем показал, как он хочет снова проиграть Махачеву

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе UFC, поделился мнением о том, как может пройти возможный реванш между действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
«На мой взгляд, в бою с Дариушем Оливейра показал, как он хочет снова проиграть Махачеву. Потому что не поменял вообще ничего. Если он снова будет делать то же самое и против Ислама, то есть переводить на землю, бороться, то проиграет. Это не лучший план на бой с Махачевым, не лучший способ», — сказал Физиев в интервью All Star.
Первый поединок Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой состоялся в октябре прошлого года и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
- 24 июня 2023
-
00:53
-
00:13
- 23 июня 2023
-
23:53
-
23:14
-
22:51
-
22:01
-
21:52
-
21:34
-
21:23
-
20:29
-
20:22
-
19:35
-
18:49
-
18:38
-
18:29
-
18:14
-
17:33
-
17:18
-
16:35
-
16:23
-
15:37
-
15:32
-
15:28
-
14:44
-
14:37
-
14:29
-
14:13
-
13:48
-
13:12
-
12:46
-
12:32
-
11:26
-
11:15
-
11:05
-
10:40