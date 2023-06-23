Физиев: Оливейра в бою с Дариушем показал, как он хочет снова проиграть Махачеву

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе UFC, поделился мнением о том, как может пройти возможный реванш между действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«На мой взгляд, в бою с Дариушем Оливейра показал, как он хочет снова проиграть Махачеву. Потому что не поменял вообще ничего. Если он снова будет делать то же самое и против Ислама, то есть переводить на землю, бороться, то проиграет. Это не лучший план на бой с Махачевым, не лучший способ», — сказал Физиев в интервью All Star.

Первый поединок Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой состоялся в октябре прошлого года и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.