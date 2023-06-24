Джон Фьюри: Майк Тайсон — мой самый важный человек, в честь которого я назвал своего сына

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, во время встречи с бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном рассказал, что назвал сына в его честь.

«Ждал 35 лет, чтобы встретить этого человека. Я говорил: «Слушайте мои слова. Тайсон Фьюри – не только будет жить. Он будет иметь 7 футов роста и вес 20 стоунов и станет следующим чемпионом мира в супертяжёлом весе, и его зовут Тайсон. Вот он, мой самый важный человек. Он — тот, в честь кого я назвал своего сына.

Лучший супертяжеловес своей эпохи, лучший молодой человек, который когда-либо рождался — Майк Тайсон», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив Фьюри победу техническим нокаутом.

Хасбик боксирует с Майком Тайсоном