Фрэнсис Нганну: я ушёл из UFC, и всё сводится к тому, как уничтожить Нганну

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на предложение Даны Уайта организовать бой Тайсона Фьюри с Джоном Джонсом.

«Когда я был в UFC, то такая идея никому не приходила в голову. Теперь я ушёл из промоушена, и всё сводится к тому, как уничтожить Нганну.

Вас интересует, какие у меня отношения с PFL? Здесь другие отношения, все относятся с уважением. Вы понимаете, что я получил почти всё, за что сражался? О какой ещё разнице вы хотите узнать?» – приводит слова Нганну MMA News.

Напомним, в январе этого года стало известно, что Нганну покидает UFC свободным агентом, не договорившись об условиях нового контракта, и освобождает титул чемпиона.

Джонс и Нганну провели дуэль взглядов на турнире PFL