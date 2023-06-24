Фрэнсис Нганну: я ушёл из UFC, и всё сводится к тому, как уничтожить Нганну

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на предложение Даны Уайта организовать бой Тайсона Фьюри с Джоном Джонсом.
«Когда я был в UFC, то такая идея никому не приходила в голову. Теперь я ушёл из промоушена, и всё сводится к тому, как уничтожить Нганну.
Вас интересует, какие у меня отношения с PFL? Здесь другие отношения, все относятся с уважением. Вы понимаете, что я получил почти всё, за что сражался? О какой ещё разнице вы хотите узнать?» – приводит слова Нганну MMA News.
Напомним, в январе этого года стало известно, что Нганну покидает UFC свободным агентом, не договорившись об условиях нового контракта, и освобождает титул чемпиона.
Джонс и Нганну провели дуэль взглядов на турнире PFL
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