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Дана Уайт заявил, что не будет организовывать бой Джонса с Нганну

Дана Уайт заявил, что не будет организовывать бой Джонса с Нганну
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт заявил, что не собирается организовывать поединок между Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну.

Ранее Джонс посетил турнир PFL и провёл дуэль взглядов с бывшим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.

«Бой между Джонсом и Нганну? Этого не будет. Фрэнсис был здесь, и Джон всё время хотел этого боя. И мы пытались устроить поединок с Нганну», — сказал Уайт в интервью The Pat McAfee Show.

Фрэнсис Нганну в январе покинул UFC свободным агентом и освободил титул чемпиона. В мае он подписал контракт с PFL и после этого не раз заявлял, что готов к бою с Джонсом.

Джон Джонс в марте выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе.

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