Нганну: Джонс три года был в отпуске, а я сидел и ждал его
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну отреагировал на слова Даны Уайта по поводу возможного поединка с Джоном Джонсом.
Уайт ранее сказал, что Джонс пытался добиться боя с Нганну, но теперь организовывать поединок не станут.
«Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.
Фрэнсис Нганну в январе покинул UFC свободным агентом и освободил титул чемпиона. В мае он подписал контракт с PFL и после этого не раз заявлял, что готов к бою с Джонсом.
Ранее Джонс посетил турнир PFL и провёл дуэль взглядов с бывшим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.
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