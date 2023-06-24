Нганну: Джонс три года был в отпуске, а я сидел и ждал его

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну отреагировал на слова Даны Уайта по поводу возможного поединка с Джоном Джонсом.

Уайт ранее сказал, что Джонс пытался добиться боя с Нганну, но теперь организовывать поединок не станут.

«Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Фрэнсис Нганну в январе покинул UFC свободным агентом и освободил титул чемпиона. В мае он подписал контракт с PFL и после этого не раз заявлял, что готов к бою с Джонсом.

Ранее Джонс посетил турнир PFL и провёл дуэль взглядов с бывшим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.