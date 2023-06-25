Топурия: собираюсь нокаутировать Волкановски в первом или втором раунде
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Испанский боец грузинского происхождения, девятый номер полулёгкой весовой категории UFC Илия Топурия заявил, что собирается нокаутировать Алекса Волкановски.
«Вечером я показал, что никто не может справиться с моими навыками в клетке. Думаю, все согласны со мной. И я знаю, что могу прикончить любого в дивизионе. В этот раз не вышло, но я всё равно победил легко. С Алексом будет так же. Я собираюсь нокаутировать его в первом или втором раунде. Если нет, то буду доминировать все пять раундов, нет проблем», — сказал Топурия на пресс-конференции.
На турнире UFC on ABC в Джексонвилле Топурия выиграл у Джоша Эмметта единогласным решением судей. В его активе 14 побед в 14 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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