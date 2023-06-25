Малыхин рассказал, что делать, чтобы выиграть у Джона Джонса

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион One в тяжёлом и полутяжёлом весе Анатолий Малыхин рассказал, как нужно действовать в бою с Джоном Джонсом, чтобы выиграть.
Малыхин в последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Аржана Бхуллара и завоевал титул One в тяжёлом весе. Джон Джонс — действующий чемпион UFC в тяжёлом дивизионе.
«Представлял, конечно. И в голове это получается очень красиво, но только ты выходишь в октагон… У Джона Джонса сумасшедшие навыки — его локти, прекрасная борьба. Если бы я дрался с Джонсом, то в этом поединке решал бы характер. Чтобы выиграть у Джона Джонса, нужно драться, а не проверять свои навыки. Нужно именно драться, работать в корпус, вязать. Должна быть собачья битва, и тогда ты можешь победить. Если ты будешь работать на технику, то нечего ловить, в том числе и мне», — приводит слова Малыхина «Матч ТВ».
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