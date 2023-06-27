Майк Тайсон признался, что потерял интерес к боксу

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон признался, что со временем потерял интерес к боксу.

«Испытываю ли сейчас ту же страсть к боксу, что и на старте? Ни в коем случае. Желание тренироваться со временем теряется, однако желание тратить заработанные деньги никуда не уходит. А если деньги использовались нерационально, драться приходится продолжать. А вообще, дерутся те, кому больше нечего делать. А если в жизни больше нечем заняться, то идёшь в бокс или становишься преступником, одно из двух», — приводит слова Тайсона журнал Men’s Health.

На счету 56-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё два поединка признали несостоявшимися.

Хасбик боксирует с Майком Тайсоном: