Россиянин Александр Солдаткин в сентябре выступит на претендентской серии Даны Уайта

Российский боец смешанных единоборств в тяжёлой весовой категории Александр Солдаткин примет участие в претендентской серии Даны Уайта, где поборется за право получить контракт с UFC.

Поединок Солдаткина пройдёт 26 сентября, его соперником станет 25-летний непобеждённый бразилец Марио Пиаззон. В его активе шесть побед в шести поединках в рамках профессиональных смешанных единоборств.

Солдаткин, помимо местных лиг, выступал в таких промоушенах, как Open FC, RCC и Ares, где он провёл свой последний поединок с Бенджамином Сехичем. Россиянин выиграл нокаутом во втором раунде.

Всего в активе Солдаткина 14 побед при трёх поражениях в профессиональных ММА. Сейчас 30-летний российский боец идёт на серии из 11 побед.