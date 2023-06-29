Промоутер Фьюри ответил на вопрос о возможных боях с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, ответил на вопрос о потенциальном поединке его клиента с бойцами ММА Джоном Джонсом либо с Фрэнсисом Нганну.

«Да, Тайсон готов. Он не может сидеть сложа руки. Такие поединки могли бы принести большие деньги. Зачем ждать кого-то, кто продолжает говорить: «Давайте подождём до следующего года». В то же время подобные бои можно провести уже сейчас. Почему бы их не устроить? Никаких проблем. А если они хотят организовать их на боксёрском ринге, то сложностей вообще нет. Это было бы огромное, грандиозное событие. Конечно, всё зависит от многих факторов, но это дверь, которую не нужно сильно толкать, чтобы она открылась», — приводит слова Уоррена talkSPORT.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: