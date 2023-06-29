Дамир Исмагулов назвал звёздного боксёра, на которого считает себя похожим
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Казахстанский боец смешанных единоборств, 12-й номер рейтинга лёгкой весовой категории Дамир Исмагулов признался, что считает себя похожим на бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко.
«Я хотел бы подраться с бойцами, которые хороши в стойке. У нас мог бы получиться весёлый, интересный, огненный бой, и я мог бы получить бонус. Я и вправду словно Василий Ломаченко. Только он в боксе, а я в ММА», — приводит слова Исмагулова Yahoo Sports.
В последнем поединке Исмагулов проиграл единогласным решением судей Арману Царукяну. Всего же у него 24 победы при двух поражениях.
Дамир Исмагулов дал понять, что не завершил карьеру бойца:
Ранее Дамир заявил, что способен выиграть у любого соперника в дивизионе.
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