Дамир Исмагулов назвал звёздного боксёра, на которого считает себя похожим

Казахстанский боец смешанных единоборств, 12-й номер рейтинга лёгкой весовой категории Дамир Исмагулов признался, что считает себя похожим на бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко.

«Я хотел бы подраться с бойцами, которые хороши в стойке. У нас мог бы получиться весёлый, интересный, огненный бой, и я мог бы получить бонус. Я и вправду словно Василий Ломаченко. Только он в боксе, а я в ММА», — приводит слова Исмагулова Yahoo Sports.

В последнем поединке Исмагулов проиграл единогласным решением судей Арману Царукяну. Всего же у него 24 победы при двух поражениях.

Дамир Исмагулов дал понять, что не завершил карьеру бойца:

Ранее Дамир заявил, что способен выиграть у любого соперника в дивизионе.