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Тренер Махачева: Джонс неспроста один из величайших, он профессионален во всём

Тренер Махачева: Джонс неспроста один из величайших, он профессионален во всём
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Тренер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева Хавьер Мендес считает, что Джон Джонс выиграл бы у Фрэнсиса Нганну, если бы этот поединок состоялся.

«Была причина, по которой Джон Джонс брал трёхлетнюю паузу. Он специально тренировался для перехода в тяжёлый вес. Этот парень очень умён, он не рискует, очень серьёзно относится ко всему. Он победитель и сделает всё, чтобы победить. И в данном случае ему нужно было время, чтобы правильно набрать вес.

В техническом плане Джонс превосходит Нганну. Да, Фрэнсис может нокаутировать любого, но я отдам предпочтение Джону. Он один из величайших не просто так. Он препарирует соперника и знает, как разобрать его на части. Вспомните, когда у него сорвался бой с Белфортом и Соннен был готов выйти. Джонс отказался, так как не был готов, хотя с Сонненом ему было бы легче. Это и есть Джонс, он профессионал во всех аспектах», — приводит слова Мендеса FightBook MMA с ссылкой на Grosvenor Sport.

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