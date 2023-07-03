Теофимо Лопес – Мейвезеру: я хотел бы, чтобы мы провели спарринг

Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Теофимо Лопес (19-1, 13 KO), который в начале июня нанёс первое поражение именитому британцу Джошу Тэйлору, заявил о желании подраться с Флойдом Мейвезером.

«Привет, чемпион, Флойд Мейвезер. Я бы хотел, чтобы мы провели спарринг. Ты знаешь, что я всегда готов быть твоим учеником и хотел бы адаптироваться к твоему IQ. Дай мне знать! Ты знаешь, где меня найти», — написал Лопес на своей страничке в «твиттере».

Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в декабре 2019-го впервые завоевал чемпионский титул, досрочно остановив во втором раунде чемпиона WBO в лёгком весе (до 61,2 кг), ганца Ричарда Комми. В октябре 2020-го Лопес объединил титулы WBO, WBA и IBF, нанеся второе поражение в карьере украинцу Василию Ломаченко.

11 июня 2023 года Лопес стал чемпионом мира в двух весовых категориях, отобрав у Тэйлора титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), после чего объявил об уходе из спорта.

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