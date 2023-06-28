Теофимо Лопес: без сомнений, я уже член Зала славы

Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Теофимо Лопес (19-1, 13 KO), который в начале июня нанёс первое поражение именитому британцу Джошу Тэйлору, считает, что уже достоин членства в Международном боксёрском Зале славы.

«Теофимо уже в Зале славы, без сомнений. Я дважды абсолютный чемпион, мне 25 лет, я чемпион двух дивизионах и дважды линейный чемпион», – цитирует Лопеса издание BoxingScene.

Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в декабре 2019-го впервые завоевал чемпионский титул, досрочно остановив во втором раунде чемпиона WBO в лёгком весе (до 61,2 кг), ганца Ричарда Комми. В октябре 2020-го Лопес объединил титулы WBO, WBA и IBF, нанеся второе поражение в карьере украинцу Василию Ломаченко.

11 июня 2023 года Лопес стал чемпионом мира в двух весовых категориях, отобрав у Тэйлора титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), после чего объявил об уходе из спорта.