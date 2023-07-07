Дана Уайт считает, что Макгрегор может подраться с Чендлером в 2023 году

Глава UFC Дана Уайт поделился мнение об ирландском бойце смешанных единоборств Коноре Макгрегоре, который не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. В связи с этим ирландец вероятнее всего не сможет участвовать в боях в 2023 году.
«Посмотрим, как это обернётся, они сейчас так говорят, но кто знает, что будет потом. Я не хочу сидеть здесь и думать, что может произойти. Я сосредоточен на том, что будет в эту и следующую субботу. Я даже не думаю о UFC 300 прямо сейчас, о Коноре, кто, чёрт возьми, знает, как все обернётся? Кого волнует, что говорит USADA, посмотрим, что произойдёт. Верю ли, что бой Макгрегора с Чендлером может состояться в 2023 году? 100 процентов», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Ирландец принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.
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