Сен-Пьер оценил бойцовские навыки Илона Маска после совместной тренировки

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о тренировке с известным американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском.
«Мы тренировались, и, могу сказать, это было очень весело. Илон очень силён. Физически он очень силён. Намного сильнее среднестатистического мужчины. Очень жёсткий. Я не знал, но у него есть опыт занятий дзюдо. Так что да, было здорово. Он тот, кем я восхищался в течение многих лет, ведь он так много добился, а сейчас продолжает отстаивать свои идеи. Встреча с ним была для меня воплощением мечты», — сказал Сен-Пьер в интервью MMA Fighting.
Ранее Маск заявил о готовности провести бой с другим миллиардером, Марком Цукербергом, который, в свою очередь, также сообщил о готовности сразиться с Маском.
Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:
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