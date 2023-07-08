Конор Макгрегор: я скажу вам одно — здорово быть великим
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34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети.
«Я скажу вам одно: здорово быть великим», — написал ирландец в своём «твиттере».
Напомним, последний бой Конора состоялся уже два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с Дастином Порье и сломал себе ногу. Возвращения ирландца ожидали во второй половине 2023 года. Конор должен был провести бой с Майклом Чендлером, однако до сих пор не вернулся в пул тестирования USADA. Из-за этого поединок, как ожидается, сможет состояться не раньше февраля 2024-го.
Глава UFC Дана Уайт недавно заявил, что бой может состояться до конца 2023 года.
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