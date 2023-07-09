Масвидаль заявил о желании вручить пояс BMF победителю реванша Порье — Гэтжи

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль заявил о желании вручить специальный пояс BMF, выставленный в реванше именитых соотечественников Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

«Это должен быть я и только я. Именно я должен вручить пояс победителю, а победитель передаст его следующему победителю и так далее… Это правильная традиция.

Дастин был чертовски близко к тому, чтобы пробить Гэтжи по корпусу в первом бою. Я наблюдал за Дастином, у него в рукаве есть кое-какие трюки. Думаю, это будет одно из его мастерских выступлений», – приводит слова Масвидаля издание MMAJunkie.

Напомним, первый поединок Порье и Гэтжи состоялся в апреле 2018 года и завершился победой Дастина техническим нокаутом в четвёртом раунде, а Гэтжи потерпел второе поражение в карьере.