Масвидаль заявил о желании вручить пояс BMF победителю реванша Порье — Гэтжи

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль заявил о желании вручить специальный пояс BMF, выставленный в реванше именитых соотечественников Дастина Порье и Джастина Гэтжи.
«Это должен быть я и только я. Именно я должен вручить пояс победителю, а победитель передаст его следующему победителю и так далее… Это правильная традиция.
Дастин был чертовски близко к тому, чтобы пробить Гэтжи по корпусу в первом бою. Я наблюдал за Дастином, у него в рукаве есть кое-какие трюки. Думаю, это будет одно из его мастерских выступлений», – приводит слова Масвидаля издание MMAJunkie.
Напомним, первый поединок Порье и Гэтжи состоялся в апреле 2018 года и завершился победой Дастина техническим нокаутом в четвёртом раунде, а Гэтжи потерпел второе поражение в карьере.
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