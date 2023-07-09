Джон Джонс стал бойцом года по версии ESPY

Чемпион промоушена в тяжёлом весе, 35-летний американец Джон Джонс выиграл премию ESPY в номинации «Боец года 2023».
Ответим, в нынешнем году Джон Джонс провёл всего один поединок. Вчера, 8 июля, президент UFC Дана Уайт официально анонсировал поединок Джона Джонса со Стипе Миочичем 11 ноября на UFC 295. Вечер боёв пройдёт на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
Джонс завоевал бывший тогда вакантным пояс UFC в бою с Сирилем Ганом в марте этого года. Для него это был дебют в тяжёлом весе. Ранее Джонс был чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Всего за карьеру он провёл 29 боёв в смешанных единоборствах. Джонс победил в 27 из них, один раз проиграл, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.
Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с Джоном Джонсом
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