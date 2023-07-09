«Лёгкие деньги». Адесанья и Дю Плесси провели стердаун

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного карда австралиец Роберт Уиттакер встречался с представителем ЮАР Дрикусом Дю Плесси. Бой продлился два раунда и завершился победой Дю Плесси нокаутом.

После окончания поединка в октагон вышел чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья и провёл стердаун с Дю Плесси. После небольшой перепалки Дрикус сказал: «я африканец, но я тебе не брат, ты же из Новой Зеландии», после чего Адесанья ответил: «лёгкие деньги».

Отметим, следующим соперником Дю Плесси должен стать именно Исраэль Адесанья. Эта будет защита титула для новозеландца.

На счету Адесаньи 26 боёв, где им было добыто 24 победы (16 нокаутом). Два раза Исраэль терпел поражения.

Адесанья и Перейра случайно встретились в аэропорту