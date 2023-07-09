Менеджер Махачева — о возможном переносе боя с Оливейрой: Ислам будет драться в Абу-Даби

Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Али Абдель Азиз отреагировал на сообщения о том, что бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра не успеет подготовиться к реваншу с россиянином на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ислам будет драться в Абу-Даби», — написал Абдель Азиз в своём аккаунте в «твиттере».

Напомним, Ислам завоевал чемпионский титул в октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде титульного поединка. В феврале россиянин провёл дебютную защиту, одолев единогласным решением чемпиона в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.

Оливейра вернулся в октагон в июне, досрочно остановив в первом раунде американца Бенеила Дариуша.