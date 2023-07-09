Менеджер Махачева — о возможном переносе боя с Оливейрой: Ислам будет драться в Абу-Даби

Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Али Абдель Азиз отреагировал на сообщения о том, что бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра не успеет подготовиться к реваншу с россиянином на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Ислам будет драться в Абу-Даби», — написал Абдель Азиз в своём аккаунте в «твиттере».
Напомним, Ислам завоевал чемпионский титул в октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде титульного поединка. В феврале россиянин провёл дебютную защиту, одолев единогласным решением чемпиона в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.
Оливейра вернулся в октагон в июне, досрочно остановив в первом раунде американца Бенеила Дариуша.
- 9 июля 2023
-
10:24
-
09:59
-
09:44
-
09:30
-
08:53
-
08:47
-
08:38
-
08:32
-
08:06
-
07:58
-
07:49
-
07:24
-
07:01
-
06:46
-
06:29
-
06:17
-
06:01
-
05:56
-
05:43
-
05:40
-
05:26
-
04:58
-
02:38
-
00:33
-
00:20
-
00:00
- 8 июля 2023
-
23:09
-
21:53
-
21:00
-
20:29
-
19:26
-
17:48
-
16:19
-
15:47
-
15:35