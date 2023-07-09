Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Махачева — о возможном переносе боя с Оливейрой: Ислам будет драться в Абу-Даби

Менеджер Махачева — о возможном переносе боя с Оливейрой: Ислам будет драться в Абу-Даби
Аудио-версия:
Комментарии

Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Али Абдель Азиз отреагировал на сообщения о том, что бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра не успеет подготовиться к реваншу с россиянином на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ислам будет драться в Абу-Даби», — написал Абдель Азиз в своём аккаунте в «твиттере».

Напомним, Ислам завоевал чемпионский титул в октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде титульного поединка. В феврале россиянин провёл дебютную защиту, одолев единогласным решением чемпиона в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.

Оливейра вернулся в октагон в июне, досрочно остановив в первом раунде американца Бенеила Дариуша.

Материалы по теме
Инсайдер: Оливейра хочет перенос реванша с Махачевым на конец года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023