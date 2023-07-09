Дю Плесси: Адесанья ведёт себя как клоун, не таким должен быть чемпион
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Рейтинговый боец среднего веса (до 84 кг) UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал дуэль взглядов с действующим чемпионом организации новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 290.
«Вы убедились сегодня, я готов. Я готов ко всему, что он скажет. Он ведёт себя как клоун. Не таким должен быть чемпион и не так подобает вести себя мужчине. Он словно ребёнок. Веди себя как чемпион. Люди смотрят на него…
Если это продаёт билеты, его дело. Я буду продавать билеты по-своему. Я джентльмен, я мужчина и буду вести себя соответствующе», – сказал дю Плесси на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, на турнире UFC 290 дю Плесси досрочно остановил во втором раунде австралийца Роберта Уиттакера.
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