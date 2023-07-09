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Дю Плесси: если я повалю Адесанью, это нельзя будет назвать боем

Дю Плесси: если я повалю Адесанью, это нельзя будет назвать боем
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Рейтинговый боец среднего веса (до 84 кг) UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Я нокаутирую его так же, как это произошло сегодня [в бою с Робертом Уиттакером]. Мы видели его бой с Алексом [Перейрой]. Если я повалю его, это даже нельзя будет назвать боем. Если я доберусь до него, то изобью. Я уже делал это раньше и сделаю снова.

Вы хороши настолько, насколько хорош ваш последний бой. Как он выступил против Уиттакера? Да, он победил, но это был близкий поединок. А как выглядело моё выступление против Уиттакера? Вот как я собираюсь побить его. Так же, как я побил Уиттакера, реализовав свой план и придерживаясь своего стиля», – сказал дю Плесси на послематчевой пресс-конференции.

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