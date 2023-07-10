Адесанья — дю Плесси: если ты не мой брат, то ты не африканец. Я покажу, откуда ты, нигга

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал свою перепалку с Дрикусом дю Плесси на UFC 290.
«Если ты не мой брат, то ты не африканец!!! Я покажу, откуда ты, нигга!!» – написал в соцсетях Исраэль.
Напомним, в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного карда австралиец Роберт Уиттакер встречался с представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Бой продлился два раунда и завершился победой дю Плесси нокаутом.
После окончания поединка в октагон вышел Исраэль Адесанья, который провёл стердаун с дю Плесси. После небольшой перепалки Дрикус сказал: «Я африканец, но я тебе не брат, ты же из Новой Зеландии», после чего Адесанья ответил: «Лёгкие деньги».
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