Ислам Махачев обратился к президенту UFC насчёт следующего боя
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Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к президенту UFC Дане Уайту.
«Дана Уайт, кто? Локация?» – написал Махачев.
Пока Уайт вопрос Махачева не прокомментировал.
Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В UFC у него 13 побед и одно поражение. В последнем поединке он встречался с австралийцем Александром Волкановски и победил его единогласным решением судей.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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