Чендлер отреагировал на обращение Махачева к президенту UFC насчёт следующего боя
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Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер прокомментировал недавнее обращение российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева к главе промоушена Дане Уайту.
«Дана Уайт, кто? Локация?» – спросил ранее Махачев.
«Настаёт наше время», — написал Чендлер в комментариях.
В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В последнем поединке он победил австралийца Александра Волкановски. В активе Чендлера 31 бой, в котором он одержал 23 победы (11 нокаутом) и потерпел восемь поражений. В последнем бою Майкл проиграл соотечественнику Дастину Порье.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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