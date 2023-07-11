Александр Волкановски поднялся на первое место в рейтинге P4P от UFC

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поднялся на первую строчку рейтинга промоушена лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Эту позицию он делит с американцем Джоном Джонсом, являющимся чемпионом лиги в тяжёлом весе.
На десятое место в рейтинге поднялся чех Иржи Прохазка. С этой позиции он сместил бразильца Алекса Перейру, который теперь 11-й.
Напомним, в последнем бою Волкановски встречался с мексиканцем Яиром Родригесом. Поединок проходил в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 290. Противостояние завершилось победой Александра техническим нокаутом в третьем раунде. После окончания боя появились судейские записки поединка. Все три судьи отдали оба полностью завершившихся раунда австралийскому чемпиону.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
- 11 июля 2023
-
09:28
-
09:12
-
00:46
-
00:28
-
00:20
-
00:10
-
00:00
- 10 июля 2023
-
22:30
-
22:11
-
21:53
-
21:43
-
21:31
-
21:15
-
21:06
-
20:57
-
19:33
-
19:05
-
18:44
-
17:59
-
17:18
-
16:34
-
16:23
-
15:31
-
15:12
-
14:22
-
13:35
-
13:16
-
12:49
-
12:10
-
11:36
-
10:54
-
09:59
-
09:20
-
07:50
-
07:30