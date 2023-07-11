Александр Волкановски поднялся на первое место в рейтинге P4P от UFC

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поднялся на первую строчку рейтинга промоушена лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Эту позицию он делит с американцем Джоном Джонсом, являющимся чемпионом лиги в тяжёлом весе.

На десятое место в рейтинге поднялся чех Иржи Прохазка. С этой позиции он сместил бразильца Алекса Перейру, который теперь 11-й.

Напомним, в последнем бою Волкановски встречался с мексиканцем Яиром Родригесом. Поединок проходил в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 290. Противостояние завершилось победой Александра техническим нокаутом в третьем раунде. После окончания боя появились судейские записки поединка. Все три судьи отдали оба полностью завершившихся раунда австралийскому чемпиону.

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