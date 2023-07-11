Тренер Махачева: только UFC знает, кто будет следующим соперником Ислама

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес подтвердил, что новый бой его подопечного ещё не назначен.
«Следующий бой пока не назначен. Пусть Дана Уайт делает то, что он делает. Потому что я могу сказать, что мы будем драться с тем или иным бойцом, но этого не произойдёт до тех пор, пока контракты не будут подписаны. Кроме UFC, никто не знает, кто будет следующим соперником Ислама. Они объявят соперника, и тогда всё станет понятно», — сообщил Мендес в своём подкасте.
Ранее Дана Уайт сказал, что очень скоро объявит кард турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), намекнув на участие в турнире Ислама.
Напомним, в своём последнем бою в феврале Махачев единогласным решением победил обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) Алекса Волкановски. Австралиец триумфально вернулся с победой над мексиканцем Яиром Родригесом на UFC 290, после чего заявил, что не исключает реванша с Махачевым на UFC 294.
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