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Экс-чемпион UFC Уиттакер отреагировал на досрочный проигрыш дю Плесси

Экс-чемпион UFC Уиттакер отреагировал на досрочный проигрыш дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал досрочное поражение от южноафриканца Дрикуса дю Плесси, поединок с которым состоялся на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, дю Плесси победил техническим нокаутом во втором раунде, став претендентом на титул.

«Я дома со своей семьёй. Я здоров. Поздравления Дрикусу! Он вышел сражаться, в отличие от меня. Такова природа зверя: у вас не может быть выходных. Что есть, то есть.

Надеюсь, я вернусь до конца года. Хочется выйти в клетку до конца года и завершить его победой. И вернуть того Жнеца, которого вы знаете, ребята», – написал Уиттакер в социальных сетях.

Ранее дю Плесси высказался о поединке с Исраэлем Адесаньей.

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