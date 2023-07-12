Экс-чемпион UFC Уиттакер отреагировал на досрочный проигрыш дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал досрочное поражение от южноафриканца Дрикуса дю Плесси, поединок с которым состоялся на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе (США).
Напомним, дю Плесси победил техническим нокаутом во втором раунде, став претендентом на титул.
«Я дома со своей семьёй. Я здоров. Поздравления Дрикусу! Он вышел сражаться, в отличие от меня. Такова природа зверя: у вас не может быть выходных. Что есть, то есть.
Надеюсь, я вернусь до конца года. Хочется выйти в клетку до конца года и завершить его победой. И вернуть того Жнеца, которого вы знаете, ребята», – написал Уиттакер в социальных сетях.
Ранее дю Плесси высказался о поединке с Исраэлем Адесаньей.
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