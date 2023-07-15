Нганну: не секрет, что многие люди хотят, чтобы я потерпел неудачу, это очевидно

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну заявил, что глава промоушена Дана Уайт часто ошибался во мнении насчёт бойца.

«По какой-то причине мне всегда приходится доказывать, что президент UFC Дана Уайт ошибается. Я каждый раз доказываю, что он неправ, даже если он на моей стороне. Это просто наша история. Они были готовы организовать бой Джона Джонса и Тайсона Фьюри в ММА. Почему они не стали делать мой бой с Фьюри в боксе?

Я думаю, это было сделано только для того, чтобы отобрать у меня бой, и они даже прислали контракт, который, на мой взгляд, был очень плохим, поэтому этот контракт был отклонён.

Не секрет, что многие люди хотят, чтобы я потерпел неудачу. Они не хотят, чтобы я добивался успеха. Это совершенно очевидно, и теперь все об этом знают», — приводит слова Нганну MMAJunkie со ссылкой на радио SiriusXM.

Бой между Нганну и британским бойцом Тайсоном Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.