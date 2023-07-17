«Это всё ещё возможно». В команде Нганну обратились с призывом к Дане Уайту

Маркель Мартин, менеджер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунца Фрэнсиса Нганну, считает, что его подопечный может сразиться со звёздным американцем Джоном Джонсом, несмотря на уход из престижнейшего MMA-промоушена в мире.

«Я считаю, что это всё ещё возможно. Порой побеждают те, кто остаётся хладнокровным. Надеюсь, Дана [Уайт] поймёт это. Мы хотим устроить этот поединок. Давайте сделаем это! Мир заслуживает увидеть этот бой. Дана один из величайших промоутеров, а мы не те, кто отказывается от борьбы. Просто знайте это», – сказал Мартин в подкасте The MMA Hour.

Напомним, 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Нганну проведёт боксёрский поединок с действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.