Менеджер Нганну рассказал, почему его клиент не получил бой с Джонсом

Маркель Мартин, менеджер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунца Фрэнсиса Нганну, объяснил, почему его клиент не получил бой с Джоном Джонсом.

«У них было минимум два года, чтобы этот бой состоялся. После Стипе мы должны были драться с Джонсом. Я давно написал в социальных сетях: сначала Стипе, потом мы разберёмся с Джоном Джонсом, а затем пойдём за Тайсоном Фьюри. Всё должно было случиться в такой последовательности, но у UFC были другие планы и собственная стратегия, и по какой-то причине они не хотели, чтобы это произошло.

Мне кажется, это был эффект Конора Макгрегора. Он столько заработал на боксёрском поединке, что они не захотели это повторять – вероятно, это было бизнес-решение. Трудно назвать точную причину, но с нашей стороны всё выглядело довольно просто, и, если бы Дана согласился, сегодня мы бы по-прежнему были в UFC и вместе продвигали эти бои», – сказал Мартин в подкасте The MMA Hour.