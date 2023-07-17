Менеджер Нганну рассказал, почему его клиент не получил бой с Джонсом

Маркель Мартин, менеджер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунца Фрэнсиса Нганну, объяснил, почему его клиент не получил бой с Джоном Джонсом.
«У них было минимум два года, чтобы этот бой состоялся. После Стипе мы должны были драться с Джонсом. Я давно написал в социальных сетях: сначала Стипе, потом мы разберёмся с Джоном Джонсом, а затем пойдём за Тайсоном Фьюри. Всё должно было случиться в такой последовательности, но у UFC были другие планы и собственная стратегия, и по какой-то причине они не хотели, чтобы это произошло.
Мне кажется, это был эффект Конора Макгрегора. Он столько заработал на боксёрском поединке, что они не захотели это повторять – вероятно, это было бизнес-решение. Трудно назвать точную причину, но с нашей стороны всё выглядело довольно просто, и, если бы Дана согласился, сегодня мы бы по-прежнему были в UFC и вместе продвигали эти бои», – сказал Мартин в подкасте The MMA Hour.
- 17 июля 2023
-
10:40
-
10:05
-
09:49
-
09:44
-
01:02
-
00:47
-
00:04
- 16 июля 2023
-
23:43
-
23:14
-
22:45
-
22:28
-
22:06
-
21:42
-
20:47
-
20:09
-
19:54
-
19:05
-
18:34
-
18:05
-
17:28
-
16:21
-
13:42
-
12:15
-
11:29
-
10:35
-
09:30
-
08:11
-
07:51
-
07:40
-
06:33
-
06:19
-
05:00
-
04:48
-
04:01
-
00:54