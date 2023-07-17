Адесанья: победа дю Плесси не стала для меня сюрпризом

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался по поводу Дрикуса дю Плесси.

«Я вообще не был удивлён. Он хитрый мелкий проказник, вот кто он, но да – для меня его победа не стала сюрпризом.

Я хочу поблагодарить Дрикуса за то, что он действительно тяжело работал и сделал всё, что нужно, чтобы победить. Мало кто ставил на его победу, но я верил, что он победит, и у меня были на то веские причины», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного карда австралиец Роберт Уиттакер встречался с представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Бой продлился два раунда и завершился победой дю Плесси нокаутом.

После окончания поединка в октагон вышел Исраэль Адесанья, который провёл стердаун с дю Плесси. После небольшой перепалки Дрикус сказал: «Я африканец, но я тебе не брат, ты же из Новой Зеландии», после чего Адесанья ответил: «Лёгкие деньги».