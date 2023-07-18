Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нганну: если бы у меня остался один бой в карьере, я бы хотел, чтобы это был Джонс

Нганну: если бы у меня остался один бой в карьере, я бы хотел, чтобы это был Джонс
Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался по поводу возможного поединка с американцем Джоном Джонсом.

«Я знаю, что это бой, который ещё может состояться, если UFC захочет порадовать своих фанатов. Возможность такого боя всегда есть, и он может состояться. Просто они должны пойти на небольшой компромисс. Никогда не знаешь, что произойдёт. Люди меняются. Если бы у меня остался один бой в моей карьере в ММА, я бы надеялся, что это будет Джон», — приводит слова Нганну Sportskeeda.

Напомним, 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Нганну проведёт боксёрский поединок с действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

Джонс является действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе.

Материалы по теме
Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну. Никто не верит в Хищника, но почему?
Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну. Никто не верит в Хищника, но почему?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023