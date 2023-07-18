Нганну: если бы у меня остался один бой в карьере, я бы хотел, чтобы это был Джонс

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался по поводу возможного поединка с американцем Джоном Джонсом.

«Я знаю, что это бой, который ещё может состояться, если UFC захочет порадовать своих фанатов. Возможность такого боя всегда есть, и он может состояться. Просто они должны пойти на небольшой компромисс. Никогда не знаешь, что произойдёт. Люди меняются. Если бы у меня остался один бой в моей карьере в ММА, я бы надеялся, что это будет Джон», — приводит слова Нганну Sportskeeda.

Напомним, 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Нганну проведёт боксёрский поединок с действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

Джонс является действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе.