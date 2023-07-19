Дана Уайт назвал сроки следующего боя Леона Эдвардса
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Президент UFC Дана Уайт высказался о сроках следующего выступления чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) британца Леона Эдвардса.
«Это произойдёт до конца года. Да, мы планируем, что он выступит до конца года. Он может провести поединок в «Мэдисон-сквер-гарден». Если говорить об октябре, то мы хотели бы определиться прямо сейчас», – сказал Уайт в интервью TNT Sports.
Напомним, Эдвардс завоевал титул в августе, сенсационно нокаутировав нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте, и на этот раз британец победил раздельным решением.
Ранее чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил о желании провести поединок с Эдвардсом на турнире UFC 294, который состоится в октябре в Абу-Даби (ОАЭ).
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