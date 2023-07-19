Леон Эдвардс показал архивное фото с Джоном Джонсом

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился фото с чемпионом промоушена в тяжёлом весе Джоном Джонсом.
«Как всё началось и как всё сейчас», — говорится в описании фото.
Фото: Из личного архива Леона Эдвардса
Фото: Из личного архива Леона Эдвардса
Напомним, в последнем поединке Эдвардс встречался с американцем Камару Усманом. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Эдвардс защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе.
Джонс в последнем бою встречался с французом Сирилем Ганом. Бойцы сражались за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг). Противостояние завершилось победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда.
Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с Джоном Джонсом:
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