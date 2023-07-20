Источник: дю Плесси не выступит на UFC 293, соперником Адесаньи может стать Стрикленд

Южноафриканский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в средней весовой категории Дрикус дю Плесси не сможет выступить на турнире UFC 293 в сентябре, сообщает журналист Ариэль Хельвани.
По информации источника, у дю Плесси травма стопы и он не успеет восстановиться.
Напомним, ранее сообщалось, что дю Плесси станет следующим соперником действующего чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи.
Таким образом, титульный шанс может получить шестой номер дивизиона Шон Стрикленд, который в последнем поединке выиграл у нерейтингового бойца Абусупьяна Магомедова. Переговоры о новом бое за пояс уже ведутся.
Напомним, в активе Адесаньи 24 победы и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. У Шона Стрикленда в ММА 27 побед и пять поражений.
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